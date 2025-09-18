Mateo inicia la concentración nacional
Mateo López, jugador del Balonmán Lalín, se encuentra en la convocatoria que el Área Técnica de la Federación Española de Balonmano para participar en las Jornadas de Tecnificación Nacional que se llevan a cabo en las instalaciones del CAR granadino situado en Sierra Nevada.
