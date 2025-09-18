Salvamento deportivo
La estradense Paula Pena logra dos oros en el Open de Australinas y Banderas
REDACCIÓN
Una improvisada playa creada en la zona deportiva de A Estrada fue el escenario el pasado fin de semana para la disputa del Campeonato Open de Australianas y Banderas, una competición organizada por el Club Natación y Salvamento A Estrada que batió récord de participación con 240 inscritos.
El equipo estradense tuvo también su parte de protagonismo a nivel deportivo, ya que varios de sus deportistas terminaron alcanzando los podios. Una de las más destacadas fue la estradense Paula Pena, que se llevó la medalla de oro tanto en las Australianas como en las Banderas dentro de su categoría Sub-13. Yago Vicente por su parte repitió la hazaña del año pasado y volvió a ganar en las Australianas.
Leo Gómez fue tercero en Banderas, dentro de la categoría Sub-13, el mismo puesto que firmó Iker Gómez entre los Sub-16. Cabe destacar también el meritoro primer puesto en Banderas de Ignacio Eiras, dentro de la categoría Sub-13.
