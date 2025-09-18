El Estradense cae ante el Bergantiños en el último minuto de la prórroga

El Estradense quedó eliminado de la Copa Federación de la manera más injusta. Los rojillos firmaron un gran partido ante el Bergantiños. El duelo parecía abocado a decidirse en los penaltis pero una discutida falta terminó en el segundo y definitivo tanto del equipo de Carballo por 2-1 cuando ya se había cumplido el minuto 121.

El Estradense firmó una buena primera parte, en la que fue capaz de tratar cara a cara a un rival de superior categoría. Los rojillos salieron al campo con un planteamiento táctico y una mentalidad más defensiva de lo habitual pero ese paso atrás les permitió dominar bien a un rival que no quiso asumir el peso del partido. Y eso que los de Lamas se encontraron con el comienzo soñado a los pocos minutos. Nacho Pastor puso el 1-0 en el marcador cuando solo se habían disputado ocho minutos. Lo hizo en un saque de banda mal defendido por la zaga rojilla.

Ese gol y ese marcador no respondían a lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego, con un Estradense que generaba peligro y que tardó poco en plasmarlo. Brais Vidal anotó el tanto del empate a los 12 minutos, tras una jugada con varios rechaces que terminó culminando con un buen disparo desde la frontal. Ese tanto lanzó a los de Manuti, que tuvieron varias ocasiones consecutivas para poner el segundo. En la más clara el disparo de Pedrosa terminó golpeando el larguero de la meta local. Con el paso de los minutos, el Bergantiños fue calmando el partido y buscando sus opciones a la contra, alguna de ellas con mucho peligro.

Tras el descanso, el Estradense se hizo con el mando del partido y puso a los locales contra las cuerdas. Ian estrelló su disparo en la escuadra tras una buena jugada personal. Fue la mejor ocasión además de las de Raúl y Pedrosa. También hubo lugar para la polémica, con un derribo rozando el área local que el colegiado colocó fuera. Ian volvería a tener otra muy clara, con una contra que acabó en un cara a cara con Román que echó fuera. El Bergantiños encontró su mejor arma en Iago Novo, por el que pasaron todas las acciones peligrosas. Los noventa minutos terminaron con los locales poniendo cerco a la meta del Estradense, con disparo al palo incluido y una gran parada de Isra incluidas.

Ya en la prórroga, el Bergantiños, más entero físicamente, llevó el mando, aunque el 1-1 se mantuvo al descanso. En la segunda parte, los locales pudieron marcar en un balón que se paseó por el área y el Estradense, en un disparo desde campo propio que casi sorprende a Román. La sentencia a los rojillos llegó casi sobre la bocina, con una discutida falta en la prolongación, terminó con el segundo y definitivo tanto local.