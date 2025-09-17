El CD Estradense quiere prolongar su sueño copero

El Club Deportivo Estradense quiere prolongar esta tarde en Carballo su sueño copero. Los de Manuti disputan a partir de las 19.00 horas unos interesantes octavos de final de la Copa Federación a partido único ante un Bergantiños que querrá hacerse fuerte en As Eiroas. Los rojillos viajan a tierras coruñesas con la única baja de Ángel pero con la esperanza de poder dar la campanada.

El equipo de Manuti entrenó lunes y martes después de empatar sin goles en Cambados y con la mirada puesta en el torneo del KO. «Espero un partido muy bonito para jugar y complicadísimo de pasar. Hay que tener en cuanta de que el Bergantiños es un rival de una categoría superior que está haciendo las cosas muy bien y es uno de los candidatos a hacer play-off de ascenso a Primera RFEF, y se está jugando mucho con el tema de la Copa Federación. Entonces, nos espera un rival muy duro», señala Manuti. Para el técnico visitante las opciones de poder hacer esta tarde algo grande pasan por «no cometer errores. Ya sé que es muy difícil en el fútbol no cometer errores pero tenemos que estar concentrados los 90 minutos. No le puedes regalar nada a un rival de la entidad del Bergantiños. Si tú regalas o concedes, como nos pasó allí en el amistoso que jugamos, lo pasas mal porque las áreas mandan».

Manuti destaca que «está claro que al final no es imposible ganar porque también cuenta la mentalidad de ellos, que tienen que volver a jugar entre semana contra un equipo de Tercera. Todo eso juega». Y concluye recordando que «de todas formas, será un partido histórico para la entidad y al que vamos con toda la ambición y la ilusión del mundo para competir e intentar ganar al Bergantiños».