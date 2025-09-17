Carreras populares en el fin de semana del Atletismo A Estrada
El Atletismo A Estrada se desplazó este fin de semana a varios puntos de Galicia para disputar carreras populares. En concreto, hubo representación estradense en el CorreSan de Santiago con un segundo puesto de Brais Rey. También en Gundián con un primer puesto para Iago Mosquera y un segundo para Nico Lorenzo y la victoria de Rocío Carbia en la categoría Sénior. Los estradenses también corrieron en Ourense y en A Pobra do Caramiñal días atrás.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Santiago releva a Lobato
- La mitad de conductores irían a pie, en bici o en bus si se le prohíbe el acceso al centro