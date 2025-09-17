Carreras populares en el fin de semana del Atletismo A Estrada

El Atletismo A Estrada se desplazó este fin de semana a varios puntos de Galicia para disputar carreras populares. En concreto, hubo representación estradense en el CorreSan de Santiago con un segundo puesto de Brais Rey. También en Gundián con un primer puesto para Iago Mosquera y un segundo para Nico Lorenzo y la victoria de Rocío Carbia en la categoría Sénior. Los estradenses también corrieron en Ourense y en A Pobra do Caramiñal días atrás.