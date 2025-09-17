Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Abellóns» con la selección gallega M18

La prolífica cantera del Coreti Rugby Lalín estuvo presente en el primer entrenamiento de la temporada de la selección gallega M18 celebrado en el Manuel Anxo Cortizo. Wilson, Joserra y Antón fueron los seleccionados «abellóns» para completar la convocatoria regional.

