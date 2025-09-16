Vea y Lamela suman de 3 en el comienzo liguero

Dos victorias, un empate y tres derrotas es el botín conseguido por los equipos de Deza y Tabeirós-Montes al término de la primera jornada del campeonato de Segunda Futgal. Suerte dispar por lo tanto para la media docena de conjuntos para los que todavía queda un mundo en una competición que ser anuncia pareja.

Vea y Lamela fueron los únicos en sumar de 3 en la cita inaugural liguera. Los estradenses vencieron por un marcador de 4-2 en Nogueira al Amio SD. El conjunto local ya vencía por 2-0 a los 15 minutos gracias a los tantos firmados por Lucas. Sin embargo, a la media hora de juego Ricardo recortaba distancias para el Amio. En la reanudación el Vea hizo el tercero por mediación de Jorge Oliveira y en la recta final primero Anxo hizo el segundo para los visitantes y Lucas cerraba su particular triplete con un tanto a los 85 minutos.

Por su parte, el Lamela necesitó remontar en dos ocasiones para derrotar al Deixebre en Mularedos (3-2). Cristian adelantó a los visitantes a los 14 minutos. La respuesta trasdezana llegó cuatro minutos más tarde con la igualada establecida por Ion. Nada más iniciarse la segunda mitad fue Adán el que puso por vez primera por delante el marcador al Lamela. Sin embargo, Sergio, en el minuto 66, volvió a poner las tablas en el electrónico. Hubo que esperar al minuto 85 para que Adán repitiera haciendo el gol de la victoria.

El Val do Ulla regresó de San Mamed con un punto que sabe a poco tras lo visto sobre el terreno de juego (1-1). Y es que Jorge puso por delante a los visitantes cuando el reloj marcaba el minuto 36 de partido. Cuando apenas se llevaba jugado un ahora de partido Iago Senén hizo el empate final.

La cruz de la jornada fue para Cruces, Silleda y Rodeiro. Los granates fueron goleados (1-3) en el municipal de O Camballón por un Dubra que exhibió su pegada. Cristian hizo el primero de los visitantes, que fue contestado a los 77 minutos por Fernan. Xabier y Alejandro cerraron el partido en el tramo final.

Partidos disputados

El Silleda no pudo con el O Pino en el Joselu Mato Outeiriño (0-2). En un encuentro muy disputado los visitantes supieron acertar con el portal franjirrojo para llevarse la primera victoria de la temporada. Alberto Cereijo y Rubén fueron los autores de los dos tantos. Del mismo modo, el Rodeiro cayó por un marcador final de 3-2 en su visita al feudo del Belvís. Marcos y Diego adelantaron en el marcador a los santiagueses cuando apenas se llevaban jugados 11 minutos de partido. Jose Manuel hizo el primero de los cambotes a los 44 minutos, marcador con el que se llegó al descanso en As Cancelas. Sin embargo, Anxo, en el 75, sentenció un encuentro que finalmente abrochó el visitante Jose Manuel con un postrero tanto conseguido de penalti en el descuento.