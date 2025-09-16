La mejor generación del BM Lalín

La victoria del Disiclín Balonmán Lalín en la pista del Saeplast Cañiza ha puesto de manifiesto que una vez más la cantera rojinegra será la encargada de tirar del carro rojinegro en una nueva aventura en competición nacional. De hecho, Pablo Cacheda ensalzaba ayer la labor de los suyos en el municipal cañicense. «Venimos hablando de esto durante toda la pretemporada. Al final, el otro día en los últimos cinco minutos de partido jugaron Mateo López, que es juvenil, Martín Vázquez, que es juvenil de primer año, al igual que Luis Martínez. Son sin duda una de las mejores generaciones del club de los últimos años y me atrevería a decir casi que de toda la historia del club», asegura el responsable técnico del Disiclín.

Para Cacheda se trata de «seis o siete jugadores con un nivel de que siendo juveniles pueden jugar perfectamente en Primera Nacional y que ojalá aguanten mucho tiempo en Lalín. Todo a punta de que serán los próximos jugadores que veremos por parte de nuestro club en Asobal». En este sentido, el entrenador lalinista considera que «además de las condiciones físicas que tienen en el día a día a nivel de esfuerzo, a nivel de trabajo y de compromiso son unos chavales excelentes. Siempre están predispuestos a todo porque para todo tienen un sí. Es de esa gente que da gusto entrenar y que tenemos que disfrutarla mientras estén con nosotros porque no sé yo lo que dudarán». Precisamente, hablando de los más jóvenes del Disiclín en este arranque liguero, Mateo López desde ayer se encuentra concentrado con la selección española, por lo que no podrá estar en el equipo en su próximo compromiso liguero.

Por otro lado, Pablo Cacheda valoró de forma muy positiva los dos puntos conseguidos en A Cañiza y recuerda que «ahora tenemos por delante un partido fastidiado contra un rival como Bueu, que acabó cuarto la pasada temporada. A ver si esto nos da un poco de alas para seguir creciendo y a partir de ahí poder plantarle cara a equipos como Bueu que casi están ya en esa lucha por la fase de ascenso. Pelear con ellos significaría cosas muy positivas».