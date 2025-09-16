fútbol | Tercera RFEF
Manuti: «A partir del minuto 60 nos faltó algo de frescura»
REDACCIÓN
El empate conseguido por el Club Deportivo Estradense en Cambados ha dejado un sabor agridulce a su técnico Manuti. «Fue un partido donde estuvimos bastante bien en la primera parte y en la segunda yo creo que nos faltó, sobre todo a partir del 60 que ellos cayeron físicamente, un poco de calidad y frescura en los últimos metros. Ahí notamos un poco el haber jugado el miércoles pasado», explica el técnico rojillo. Para Manuti «fue una pena, la verdad. Ellos apenas inquietaron. Dominamos el partido por completo, lo que pasa es que nos faltó en los últimos 30 metros generar más ocasiones y peligro. Sobre todo cuando los partidos se abren en Tercera a partir del minuto 60 y ahí nos faltó frescura. Padín sólo pudo jugar diez minutos y arriesgamos mucho con él. Además, Delgado no estaba y Pedrosa jugó el miércoles. Lo pagamos un poco. Era un partido que estaba para nosotros y que si hubiéramos metido dos o tres jugadores de refresco arriba, nos lo hubiéramos llevado».
