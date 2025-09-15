Regreso sin brillo de Burgáns a Tercera

No fue un regreso brillante el del campo de Burgáns a la Tercera División. Cambados y Estradense se ahogaron mutuamente en el centro del campo en una primera mitad espesa y sin apenas ocasiones, mientras que la segunda, aunque mucho más abierta y con algunas ocasiones, se acabó cerrando sin goles, un resultado que le permite a los dos equipos mantenerse invictos en este inicio de campaña, aunque ambos tendrán que mejorar en su juego para tener opciones de salvarse el Cambados y de luchar por el play off el Estradense.

La primera mitad fue de dominio alterno, sin ocasiones claras ante las porterías. La más clara sería para el equipo visitante en el saque de una falta alejada colgada al área que Dani Pedrosa remató, pero su disparo hacia la portería defendida por David Conde fue rechazado por un defensa cuando parecía que serviría para abrir el marcador. El resto del tiempo fue una lucha titánica en el centro del campo en el que el Estradense fue un poco mejor, pero cargada de errores por parte de ambos equipos.

En la segunda mitad, el encuentro mejoró de forma notable, con los dos equipos decididos a desnivelar el marcador. El control siguió siendo del Estradense, pero el Cambados se mostraba mucho más incisivo en sus acciones y se aplicaba en la presión. El Estradense buscaba el tanto a base de balones colgados al área a los que David Conde respondió con acierto en más de una ocasión, mientras el Cambados fallaba en el último pase en sus acciones de ataque. Cuando el encuentro expiraba, llegó la ocasión más clara del encuentro para los cambadeses, en una acción de Nico que, tras recibir en la frontal, lanzó un disparo cruzado que se fue lamiendo el palo de la portería defendida por Israel.

Lo mejor del partido fue la afición local que llenó Burgáns para disfrutar de una categoría que hacía mucho tiempo que no se veía en Cambados, y que trató de alentar siempre al equipo, aplaudiendo cada una de las acciones que realizaba. Los cambadeses suman dos puntos en su casillero, y el próximo domingo, tendrán una visita muy complicada al Vero Boquete de Santiago para medirse al poderoso Compostela. El Estradense regresará al Municipal de A Estrada para enfrentarse a otro equipo arousano, el Céltiga.

Un lance del encuentro disputado ayer en Burgáns. / Iñaki Abella