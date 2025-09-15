Manu Vilariño firma la primera victoria del Lalín en el Cortizo

El Club Deportivo Lalín consiguió ayer sus primeros tres puntos con una trabajada victoria en el Cortizo en la visita de un buen AD Miño. Los de Roberto Fernández tuvieron que ponerse el mono de trabajo para sacar adelante un encuentro que careció de ocasiones claras por ambos bandos y que dirigió el coruñés Naim Juncal. La primera parte mostró un duelo parejo entre dos equipos con muchas precauciones pero fue tras el descanso cuando los rojinegros fueron a por el partido adelantando líneas y siendo más incisivos en los metros finales.

Los aficionados que se acercaron ayer tarde hasta el Cortizo en plenas fiestas de Donramiro tuvieron que esperar más de una hora para ver el único tanto de la tarde. El mayor control del juego por parte del Lalín hizo posible que en el minuto 65 Manu Vilariño batiera a Javi después de una triangulación en medio campo con Brais Calvo. El delantero rojinegro disparó cruzado desde fuera del área a la derecha del portero visitante. El tanto fue hasta ese momento la ocasión más clara de la contienda. Sin embargo, el conjunto ferrolano tuvo la suya a falta ocho minutos para la conclusión. Dani Sampayo se impuso en el mano a mano con Carra cuyo rechace se marchó por encima del larguero del portal local cuando el banquillo visitante ya celebraba el tanto del empate.

Triunfo sufrido

Roberto Fernández destacó al término del choque «una victoria muy sufrida y muy trabajada ante un equipo muy dinámico». El técnico local recordó que «en las primeras jornadas hay bastante igualdad porque todos los equipos tienen ganan de puntuar y por eso son partidos complicados». Destacó del Miño que «ellos por dentro son muy dinámicos, con buen pie y con mucha movilidad. Les gusta tener el balón y son muy comprometidos en el juego». El entrenador del Lalín también destacó que ayer en el Cortizo «hubo mucho juego de medio campo pero sin tener ocasiones ninguno de los dos equipos. Salvo los primeros diez minutos en los que el Miño estuvo mejor que nosotros, estuvimos mucho mejor en el juego y tuvimos situaciones de poder llegar a la zona de finalización. Y en la segunda parte estuvimos muchísimo mejor».

El Lalín volverá a jugar como local el día 21 con la visita del SD Sofán al Manuel Anxo Cortizo.