Las infantiles y los juveniles del BM Lalín jugarán en la Liga Ouro
La prolífica cantera del Balonmán Lalín hizo doblete este fin de semana en sendos play-off que colocan a las infantiles y los juveniles en la próxima temporada de la Liga Ouro autonómica. Las chicas del Prefabricados Faro entrenadas por Iago y Danijela Savic se hicieron con la plaza después de empatar a 24 tantos con el Gaspo Occident Cangas en el último partido de la promoción disputado en la pista del pabellón del IES Rodeira de la capital de O Morrazo.
Por su parte, los jugadores Embutidos Lalinense juvenil masculino se alzaron con la victoria también en el último partido del play-off (33-27), el que les enfrentó al Celtamotor Reconquista de Vigo. Los pupilos de Pachi y Berta González se mostraron intratables durante las tres jornadas de la competición celebrada en el Lalín Arena. Los rojinegros nunca dieron opciones a sus rivales olívicos demostrando ser el conjunto más fuerte de todos los que disputaron el torneo que dará paso a una nueva temporada en la Liga Ouro con presencia lalinista tanto masculina como femenina.
