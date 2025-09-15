La prolífica cantera del Balonmán Lalín hizo doblete este fin de semana en sendos play-off que colocan a las infantiles y los juveniles en la próxima temporada de la Liga Ouro autonómica. Las chicas del Prefabricados Faro entrenadas por Iago y Danijela Savic se hicieron con la plaza después de empatar a 24 tantos con el Gaspo Occident Cangas en el último partido de la promoción disputado en la pista del pabellón del IES Rodeira de la capital de O Morrazo.

Las infantiles y los juveniles del BM Lalín jugarán en la Liga Ouro

Por su parte, los jugadores Embutidos Lalinense juvenil masculino se alzaron con la victoria también en el último partido del play-off (33-27), el que les enfrentó al Celtamotor Reconquista de Vigo. Los pupilos de Pachi y Berta González se mostraron intratables durante las tres jornadas de la competición celebrada en el Lalín Arena. Los rojinegros nunca dieron opciones a sus rivales olívicos demostrando ser el conjunto más fuerte de todos los que disputaron el torneo que dará paso a una nueva temporada en la Liga Ouro con presencia lalinista tanto masculina como femenina.