fútbol | Primera Futgal
Empate del Sp Estrada y derrota del Agolada
Ninguno de los dos equipos de Deza y Tabeirós de la Primera Futgal pudo sumar ayer tarde de tres puntos en la segunda jornada del campeonato liguero. El Sp Estrada cedió un punto (1-1) en la visita del Marín al Manuel Regueiro. Mientras tanto, el Agolada caía por la mínima (1-0) en su desplazamiento a tierras mecas para enfrentarse al SD Amanecer.
