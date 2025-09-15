Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

karting | OK

Costoya, octavo en el Mundial de Suecia

Costoya durante el Mundial.

Costoya durante el Mundial.

Christian Costoya finalizó en octava posición el accidentado Mundial celebrado este fin de semana en el trazado sueco de Kristianstad. El piloto silledense de Parolin Racing tuvo que sobreponerse a la lluvia y la agresividad de sus rivales para poder acabar. Una vez finalizada la temporada, Costoya se centra ahora en su futuro y en elegir un equipo para poder dar el esperado salto a la F4.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents