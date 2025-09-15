karting | OK
Costoya, octavo en el Mundial de Suecia
Christian Costoya finalizó en octava posición el accidentado Mundial celebrado este fin de semana en el trazado sueco de Kristianstad. El piloto silledense de Parolin Racing tuvo que sobreponerse a la lluvia y la agresividad de sus rivales para poder acabar. Una vez finalizada la temporada, Costoya se centra ahora en su futuro y en elegir un equipo para poder dar el esperado salto a la F4.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Rueda cifra en 870 las edificaciones en el litoral gallego ahora vacías que podrán tener un nuevo uso
- Los bomberos trabajan desde hace horas en un incendio en un establo de Ricardo Mella, en Vigo
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- «He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema»