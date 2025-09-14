El SP A Estrada debuta en casa y el Agolada visita al SD Amanecer

La segunda jornada de la Primera Futgal se disputa hoy con objetivo dispares para los dos equipos de la zona. El SP A Estrada debutará este año ante los suyos en el Manuel Regueiro, a las 18.00 horas, recibiendo al Marín. Ambos conjuntos vienen de golear en su estreno liguero, por lo que intentarán mantener las buenas sensaciones de la primera jornada liguera.

Por su parte, el Agolada viaja esta tarde hasta el municipio de O Grove para medirse, a partir de las 17.30 horas, con el Amanecer. Los auriverdes, que cayeron por la mínima en el Hospitalillo la semana pasada ante el Campo Lameiro, esperan resarcirse en tierras mecas mediante un buen resultado.