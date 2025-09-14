Seis equipos de Deza y Tabeirós inician la liga en el grupo 2

Media docena de equipos de las comarcas de Deza y de Tabeirós-Montes comienzan hoy en horario de mañana y tarde la liga regular encuadrados en el grupo 2 de Santiago correspondiente a la Segunda Futgal. La mayoría de ellos lo harán delante de sus respectivas aficiones. Así, el Vea recibe a las 12.00 horas en Nogueira al Amio. Además, el Cruces jugará a las 17.00 horas en O Camballon delante del Dubra B, el Lamela hará lo propio a las 18.00 horas en su feudo de Mularedos frente al Deixebre y el Silleda recibirá a las 18.30 horas en el Joselu Mato Outeiriño al O Pino. Sólo dos conjuntos de ambas comarcas tendrán que desplazarse esta tarde para disputar la primera jornada del campeonato doméstico. Se trata del Val do Ulla, que jugará a partir de las 18.00 horas en el feudo del San Mamed, y del Rodeiro, que tiene un compromiso en el campo de As Cancelas, a las 19.00 horas, frente al Belvis.