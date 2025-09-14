epígrafe | Categoría
El Lalín quiere agradar en su estreno como local con el Miño
Lalín
El Club Deportivo Lalín quiere agradar en su estreno en el Cortizo, hoy, a las 17.00 horas, frente al Miño. En el equipo de Roberto Fernández son bajas por lesión Rivas, Hugo Alvarellos y Lois. Y llega tocado Bernárdez. El rival de los rojinegros lleva dos temporadas peleando por el play-off casi todo el campeonato. Los locales buscan la primera victoria de la temporada delante de sus seguidores. También será el estreno de los fichajes y el nuevo cuerpo técnico rojinegro en competición oficial en Lalín, por lo que se espera una buena entrada. Además, se trata del primero de dos partidos consecutivos que el Lalín deberá disputar en casa. «Hay que hacer los 6 puntos», aseguran en la directiva local.
