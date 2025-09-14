Un Estradense sin Ángel pone a prueba la euforia del Juventud

El Club Deportivo Estradense juega hoy, a las 17.00 horas en Burgáns, su primer partido de la temporada como visitante. Y lo hace frente a un ascendido Juventud de Cambados. Delgado y Padín son duda, Manuti recupera a Raúl y Ángel es la única baja de los rojillos, que llegan a la cita tras haber disputado dos partidos de alto voltaje tanto en la Liga como en la Copa. No habrá descanso en función del partido del miércoles porque «vamos a buscar el mejor XI que podamos sacar, al igual que en la Copa, según las características de cada rival», abunda el técnico estradense. «Tenemos que estar muy bien. Sabemos que habrá mucha presión e intensidad y que tenemos que igualarlo porque de lo contrario lo vamos a pasar mal porque, desde luego, es el peor momento para viajar a Cambados», concluye Manuti sobre la euforia del Juventud tras conseguir el ascenso.