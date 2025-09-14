El Disiclín «vuela» en A Cañiza

El Disiclín Balonmán Lalín sumó ayer los dos primeros puntos del campeonato en un intenso partido frente al Saeplast Cañiza (24-26). Los de Pablo Cacheda evidenciaron su mejor preparación física para hacerse con la victoria. La velocidad imprimida a los contragolpes fue determinante para que la balanza se inclinara hacia el bando visitante donde el buen rendimiento de los juveniles hizo que el Disiclín llegara a los últimos diez minutos en mejor estado que su rival, al que le faltó gasolina para poder remontar. Además, los ajustes tácticos realizados por el Disiclín en el descanso marcaron la diferencia en el resultado final.

Play-off juvenil

En otro orden de cosas, los juveniles del Embutidos Lalinense se jugarán esta mañana la plaza de la Liga Ouro frente al Celtamotor Reconquista de Vigo. Los rojinegros vencieron ayer por un holgado marcador de 35-19 al OAR Coruña 1952 y se las verán con los olívicos a partir de las 12.30 horas en el Arena en un partido donde se espera una muy buena entrada, como siempre que sucede en estas citas.