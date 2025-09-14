karting | Campeonato del Mundo
Christian Costoya saldrá sexto en Suecia
El piloto silledense de Parolin peleará por el podio con previsión de lluvia
REDACCIÓN
Christian Costoya saldrá hoy en la sexta posición en la prefinal del Mundial que se celebra en el circuito sueco de Kristianstad. El piloto silledense de Parolin tendrá además que solventar la más que probable presencia de la lluvia sobre el trazado escandinavo, según todas las previsiones. En su equipo se hablaba ayer de «lotería» para calificar las dos carreras que hoy tendrán lugar.
Costoya lleva toda la semana peleando contra los obstáculos planteados por los organizadores de la prueba, que tomaron varias decisiones perjudiciales para el deportista trasdezano. «Hicieron sorteo de los grupos de nuevo cuando ya estaba publicado», explican en su entorno. De hecho, el nuevo sorteo situó desde el pasado jueves a Costoya en el grupo más complicado de todos, en lo que desde Parolin se señala como algo «muy extraño».
A pesar de todo, el piloto de Silleda intentará hoy poner el broche de oro a la temporada con un podio en Suecia para dar paso al anuncio de su destino dentro de la F4. Todo indica que durante esta semana Christian Costoya dará a conocer por fin el nombre su equipo en el salto a la principal categoría de promoción.
