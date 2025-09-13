El Disiclín Lalín promete ritmo y diversión

El Disiclín Balonmán Lalín alza el telón a la competición doméstica esta tarde, a las 18.00 horas, en A Cañiza. Los de Pablo Cacheda inician la liga con una incorporación de última hora, la del pivote Pablo López. «Después de la lesión de Xabi volvimos a hablar y va a echar una mano un poco por la necesidad de no tener que depender de los juveniles porque Mateo se va la semana que viene con la selección española y Martín está en convocatoria de selección gallega», explica el técnico. Cacheda quiere esta temporada un equipo que «sea muy intenso, sobre todo, con mucha velocidad tanto de jugadores como de balón, mucha transición, proponiendo cosas diferentes cada fin de semana porque estoy muy contento por como ha ido la pretemporada. Nos quedan todavía partidos para ver la mejor versión del equipo. Quiero que sea un equipo divertido, agresivo y con mucho ritmo. Y en cuanto a objetivos, subraya que es difícil predecir dónde puede estar colocado el equipo en la clasificación. Después de los resultados de la pretemporada estoy muy ilusionado por como estamos respondiendo».

En cuanto a las quinielas del grupo A en la temporada 25-26, el entrenador asegura que «el grupo tiene un claro favorito, que es el Novás. Si me apuras, creo que tienen mejor equipo que el del año pasado en Plata. Después estarán en la pelea por la fase de ascenso equipos como Teucro, Lanzarote, Carballal y Bueu. De todas formas, creo que va a ser una liga muy igualada. En líneas generales, los equipos de la zona baja van a subir un poco el nivel y en la zona media se va a ampliar un poco esa igualdad». Y sobre el partido de hoy, Pablo Cacheda se espera un encuentro «muy duro porque Cañiza es un equipo nuevo y seguro que tienen ganas de revancha después de ganarles en la Copa Galicia. Será un partido muy intenso en una pista que siempre aprieta mucho».

Juveniles

En otro orden de cosas, el Embutidos Lalinense juvenil masculino inició ayer con victoria el play-off por una plaza de la Liga Ouro autonómica. Los anfitriones se deshicieron del Lucense por un marcador final de 36-12. Hoy jugarán a las 11.00 horas, en el Lalín Arena, frente a OAR Coruña 1952.