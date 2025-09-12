Iziar Barcala alcanza los octavos de final en Polonia

La jugadora del Bádminton A Estrada Iziar Barcala se desplazó hasta Polonia para disputar el Polish Open, en categoría individual y en dobles femenino, junto a la jugadora ibicenca Sofia García. En Individual Iziar ganaba, tras un duro partido, en tres sets a la jugadora polaca H. Szulska por 17-21 21-12 21-19. Luego le tocaría enfrentarse a la también polaca , Dominica Bartlomiejczulc, perdiendo el partido por 21/17, 21/12, y apeandose así en octavos de final.

En dobles, junto a Sofía Garcia, ganaban a las estonias K Leep/ R. Vakk, tras un duro y emocionante encuentro de tres sets, por 26/24, 21/23, 21/12. Ya en octavos se enfrentaban a la segunda mejor pareja polaca, Janko/Szwarnowiecka, y tras un partido muy igualado, la victoria acabó del lado de las polacas, por 21/14, 21/17.

Buen torneo de Iziar, que sigue sumando puntos muy importantes a nivel internacional, además de ganar experiencia Europea.