Costoya cierra el año peleando por el Mundial

El circuito sueco de Kristianstad acoge este fin de semana el Campeonato del Mundo de karting, una importante competición con la que el silledense Christian Costoya pondrá fin a la temporada y también a su paso por la categoría OK-Júnior. El piloto del equipo Parolin espera hacer un buen papel en un circutio que conoce bien y en el que ha realizado buenas actuaciones.

La última fue el fin de semana pasado, en la Champions of the Future, donde rodó a un alto nivel. En el último Europeo que se disputó en Suecia se llevó la pole position, ganó todas las eliminatorias, la prefinal y la final, con una superioridad aplastante

El Mundial vivirá su primer espisodio hoy, en una jornada en la que Costoya intentará hacerse con la pole posición. No sería la primera la que consigue en un Mundial. Lo hizo hace dos años, cuando se proclamó subcampeon del mundo en el circuito de Franciacorta, en Italia.

Sobre el papel, este Mundial estará más abierto a la victoria para cualquier piloto, ya que se decide en una única carrera. Eso cambia con respecto al resto de competiciones de karts de esta categoría, todas ellas con varias carreras y una estrategia a largo plazo. Este factor puede ayudar al silledense, que habitualmente no cuenta con los «escuderos» que tienen algunos de sus principales rivales.