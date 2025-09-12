El Bergantiños, un «equipazo» para un Estradense al alza

El Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas acogió ayer el sorteo de los octavos de final de la Copa Federación. Los 16 clubes que siguen en liza tras la eliminatoria de dieciseisavos disputada el miércoles conocieron cuál será su próximo rival en octavos y también si jugarán como locales o visitantes. El sorteo, de nuevo orientado por proximidad geográfica, emparejó al Estradense con el Bergantiños, de Segunda RFEF. De esta manera los rojillos evitaron a los dos equipos de Primera RFEF, Ourense CF y Zamora, que se enfrentarán entre sí. La mala noticia para el equipo de Manuti es que tendrán que jugar como visitantes. Será el próximo miércoles en el campo de As Eiroas (Carballo). Los equipos que venzan en esas eliminatorias se enfrentarán después entre sí con un puesto en la Copa del Rey en juego, donde les aguarda un rival de Primera División.

«El rival me daba igual. Lo único que quería era poder jugar otra vez en casa. Esta es una copa para disfrutar y eso es mejor si lo hacemos con nuestra afición», manfestó Manuti, quien destacó el potencial del equipo al que se tendrán que enfrentar. «Es un equipazo, un equipo que esta temporada quiere ir un paso más allá y que tiene opciones de meterse en el play-off de ascenso a Primera. Para mí es de las mejores plantillas de Segunda. En verano jugamos contra ellos y perdimos 4-0. Sabemos el nivel que tienen pero iremos a pelear», valoró.

El técnico se mostró también contento por el partido que realizó su equipo ante el Covadonga y más después de la imagen mostrada unos días antes contra el Boiro. «El sábado no estuvimos bien pero ayer pudimos sacarnos esas sensaciones que nos dejó ese partido. Creo que lo hicimos muy bien. La única pega fue no haber sentenciado antes y haber dejado que llegase a un final ajustado».

Manuti sin embargo señaló que, una vez superada la copa, hay que volver a centrarse en la liga y en la salida que tienen a Cambados. «Tenemos que centrarnos en eso. Como vayamos al 50% no ganamos a nadie», sentenció.