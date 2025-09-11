Lalín será la sede del play-off gallego juvenil masculino de balonmano

El pabellón Lalín Arena será la sede del play-off gallego juvenil masculino, competición en la que el Embutidos Lalinense peleará por una plaza en la próxima Liga Oro. Los rojinegros ejercerán así de anfitriones en una competición que dará comienzo mañana y se extenderá hasta el domingo. El equipo lalinense se enfrentará en este torneo a OAR Coruña, CP Lucense y Reconquista de Vigo.

El Embutidos Lalinense abrirá el torneo mañana a las 18.30 horas con un duelo ante el Lucense. Coruñeses y vigueses jugarán dos horas después. El sábado se juega en horario de mañana. Los rojinegros lo harán a las 11.00 contra el OAR Coruña. El segundo partido será a las 13.00. La jornada final dará comienzo a las 10.30 con el duelo entre lucenses y coruñeses. El Embutidos Lalinense jugará ante el Reconquista a las 12.30.

El Balonmán Lalín también cuenta con otros dos equipos en estas fases gallegas. Uno es el juvenil femenino, que ha quedado encuadrado en el mismo grupo que BM Cangas, Reconquista y Atlético Guardés. El infantil femenino jugará el play off contra el Atlético Guardés, el Seis do Nadal y el Cangas.