El Estradense prolonga su sueño copero tras derrotar al Covadonga

El Estradense vivió ayer un partido histórico. Por primera vez los rojillos disputaban una fase nacional de la Copa Diputación, con el Covadonga de Oviedo como rival. El encuentro respondió a lo esperado en este tipo de competiciones. Hubo nervios, tensión, polémica y ocasiones, muchas ocasiones para ambos equipos. Los que más acierto tuvieron en ese intercambio de golpes fueron los locales, que supieron administrar en la segunda parte los dos goles marcados por Miguel en la primera.

El equipo de Manuti fue el dominador en la primera parte. Los rojillos jugaron a un gran nivel ante un rival que puso físico y ritmo pero que tardó en adaptarse a lo que su rival proponía. El Estradense encontró su mejor versión, moviendo con criterio el balón y presionando donde hace daño, dos factores que volvieron loco al Covadonga y que les permitieron generar muchas ocasiones ante la meta de Álvaro.

A asentar esas buenas sensaciones ayudó por supuesto el tanto inicial de Miguel cuando solo se habían jugado cinco minutos. El centrocampista sacó un córner en corto y su centro posterior se terminó colando por el segundo palo de la meta visitante sin que nadie acertarse a rematarlo o despejarlo.

Esa acción hizo daño a los visitantes, que en los siguientes minutos vieron rondar el segundo gol, ambos con Dani Pedrosa como protagonista, pero sus remates no encontraron portería.

En el minuto 27 y con el Covadonga superado en todos los sentidos, llegó el segundo tanto. La acción partió de un activo Ian que cedió para Mella en el área y este para la llegada de Miguel, que solo tuvo que fusilar a Álvaro. Antes del descanso, Ian y Miguel no supieron finalizar una jugada muy clara para el 3-0 pero Álvaro primero un defensa después, se cruzaron en sus disparos.

El Covadonga dejó pocas ocasiones en este primer asalto y sus pocos acercamientos peligrosos vinieron de errores de los rojillos, especialmente del meta Isra en la salida de balón.

En el segundo asalto, el Covadonga dio el esperado paso adelante y tardó poco en volver a meterse en el partido. A los tres minutos, Sergio aprovechó un gran centro a saque de córner que solo tuvo que peinar para poner el 2-1. Ese tanto apretó un partido que entró en una fase oscura. El resto del encuentro fue una sucesión de faltas, tarjetas, protestas, discusiones y muchos nervios por ambas partes. En medio de esas constantes interrupciones, el Covadonga fue encontrando sus ocasiones. La más clara fue para Sergio Arias, quien ganó la espalda a la defensa local para plantarse solo ante Isra. Intentó regatearlo pero el balón terminó marchándose por linea de fondo. El propio Arias volvería a tener otro disparo claro, que se topó con una parada de Isra. El Estradense por su parte pudo sentenciar a la contra gracias a la velocidad de Gerard e Ian y las llegadas de Raúl, pero no lograron rematar la faena. Eso llevó el partido a un agónico y eterno tiempo de descuento, con muchos balones colgados al área sin rematador.