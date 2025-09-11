Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Estradense se medirá al Bergantiños en los octavos de la Copa Federación

El partido se jugará el próximo miércoles en el campo de As Eiroas

Los jugadores del Estradense celebran uno de los dos goles logrados por Miguel ante el Covadonga.

Lois Docampo

A Estrada

El sorteo de los octavos de final de la Copa Federación ha emparejado al Estradense y al Bergantiños. El choque se disputará el próximo miércoles en el campo de As Eiroas, en horario por confirmar. Los de Manuti se miden así al equipo de Segunda RFEF que quedaba en su bombo. Los otros dos equipos de la zona Noroeste, ambos de Primera RFEF, el Ourense CF y el Zamora, sen enfrentarán en O Couto. Los vencedores de ambas eliminatorias se verán las caras en la siguiente ronda, con el pase a la Copa del Rey en juego, donde les aguardaría un rival de Primera División.

