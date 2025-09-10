Miguel Souto, tercero en el Gallego

Sanxenxo acogió el Campeonato Gallego de Carretera para cadetes masculinos. El estradense Manuel Souto Couceiro, del CDM Xesteiras de Cuntis, alcanzó en este campeonato una meritoria tercera posición, subiendo al podio autonómico y consolidando un gran resultado. Su próxima cita será el domingo 14 en Ponteareas.