Miguel Souto, tercero en el Gallego
Sanxenxo acogió el Campeonato Gallego de Carretera para cadetes masculinos. El estradense Manuel Souto Couceiro, del CDM Xesteiras de Cuntis, alcanzó en este campeonato una meritoria tercera posición, subiendo al podio autonómico y consolidando un gran resultado. Su próxima cita será el domingo 14 en Ponteareas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «El pueblo es más cómodo pero ya no nos vemos en un piso»
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- 130 años como monumento nacional
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Las Rías Baixas sueñan con los Óscar de la mano de «Romería»