El Estradense juega un histórico partido de copa contra el Covadonga asturiano

El Estradense disputa hoy un partido histórico. El equipo rojillo juega por primera vez una fase nacional de la Copa Federación, un premio a su gran temporada pasada y a su segunda posición en Tercera. El sorteo de esta competición ha querido que los de Manuti disfruten de esta copa ante su afición. Será a partir de las 20.30 horas cuando los rojillos reciban al Covadonga en el Novo Municipal de A Estrada, con el pase a la segunda ronda en juego. En caso de superar tres rondas, se llevarían el premio gordo, la clasificación para la Copa del Rey con un Primera División como rival.

Manuti aguarda que este encuentro sea «una fiesta del fútbol» en la que disfrutar del premio ganado pero recordó que esta copa también supone un «reto» muy atractivo. «Esta no es una copa autonómica que juegas como un partido de pretemporada. Aquí hay un premio muy gordo en juego y lo afrontamos con ilusión y con ganas de superar esta ronda», manifestó. El técnico estradense destacó el potencial del Covadonga, un equipo que cuenta con varios jugadores con una experiencia de cinco o seis años en Segunda RFEF. «Eso es algo que nosotros no tenemos y que nos da muestra del equipo contra el que vamos a luchar».

Dada la importancia del partido, el Estradense no tiene previsto realizar «rotaciones». «Solo haremos algunos ajutes y miraremos las cargas. Vamos a sacar el mejor once que podamos. Si no lo hacemos, vamos a pasarlo mal», argumentó. Para este partido los rojillos no podrán contar con el lesionado Padín.