Carlos Rodríguez, el colecionista de títulos

Cada año a estas alturas toca hablar con Carlos Rodríguez y siempre con la misma pregunta inicial: «¿Cuántos van?». El estradense se ha acostumbrado a ganar, tanto que el pasado fin de semana consiguió su sexto título de campeón gallego de Montaña en el Grupo 5C consecutivo. No está mal para un hombre que conduce desde hace muchos años el mismo Peugeot 106, a estas alturas muy diferente del que llegó a sus manos. «Ya está dando todo lo que puede dar», bromea el piloto estradense, quien ya nos adelanta que el próximo año volverá a pelear en el Nacional.

Este Campeonato Gallego fue sin embargo diferente para Carlos Rodríguez. Y es que, según nos explica, fue el más duro de todos lo que consiguió. El estradense tuvo competencia, tanto que el título de campeón no se decidió hasta la última manga de la última carrera y terminó cayendo de su lado por solo 400 décimas. El seis veces campeón gallego venció en cuatro de los rallyes del campeonato autonómico: Taboada, A Estrada, A Escusa y Ponte Caldelas. Y fue segundo en los otros tres: Vilar de Barrio, A Pontenova y Taboadela. Su gran rival sin embargo ganó en esas tres últimas citas, por lo que todo quedaba a la espera de la carrera final en Ponte Caldelas. Allí, ambos fueron intercambiándose victorias parciales, aunque la general terminó cayendo el lado del estradense y con ella, el título.

«Estuvo muy complicado. Todo se decidió en la última carrera y en la última maga por muy poco margen. Nunca había ganado así. Otros años ya lo tenía asegurado hasta de llegar a la última carrera», afirmó Carlos Rodríguez al analizar su título. Este triunfo llegó con el mismo coche de los últimos años, su inseparable Peugeot 106. «Cada año le voy evolucionando cosas, aunque ya no hay mucho más que hacerle. Ya me está dando todo lo qué me puede dar. Lo que le hago son más temas de reglajes, porque de mecánica ya está todo apretado. La mayoría de las cosa que tiene esán hechas en casa», nos cuenta sobre un vehículo que ganó cinco autonómicos pero también un Campeonato de España de Montaña, el del año pasado.

Carlos Rodríguez nos adelantó su intención de volver en 2026 al Campeonato de España. «La idea era volver a correrlo este año y defender el título pero cambiaron la normativa y obligaban a llevar un depósito a mayores que debía instarlarse dentro del coche. Costaría unos 2.000 euros y no estaba dispuesto a hacer esa inversión. Fuimos muchos los que nos quejamos y el año que viene lo van a quitar, así que mi idea es volver a hacerlo».