Roberto Fernández valora como positivo el punto inicial en el campo del Negreira

Roberto Fernández valoró como «valioso» el empate (1-1) logrado por el Lalín en su partido contra el Negreira, un rival llamado a pelear por el ascenso. «Fue un punto positivo en un campo muy complicado. El Negreira es un equipo en una buena dinámica y que llegaba con confianza después de vencer en la Copa Galicia. Esa competición que jugaron en pretemporada les daba un punto más de rodaje que nosotros», explicó el técnico de Chantada.

«Nosotros sin embargo hicimos nuestro partido. Estoy contento con algunas de las cosas que hicimos. Con otras tenemos que seguir mejorando. Diría que fue un partido igualado. Ellos tuvieron más llegadas a nuestra área pero no tuvieron grandes ocasiones de gol. Nosotros sin embargo tuvimos ocasiones más claras, a pesar de que nos llegamos tanto como ellos», manifestó Roberto Fernández al analizar el choque.

En este estreno liguero los rojinegros no pudieron contar con varios de sus jugadores por lesión, algo que condicionó su once inicial. «Creamos una plantilla amplia pensando en este tipo de situaciones. Intentamos tener posiciones duplicadas y al final tenemos jugadores competitivos en todas las posiciones. Estoy muy contento con la plantilla que tengo».