El Recreo Cultural gana al Gran Canaria

El equipo femenino del Recreo Cultural se impuso al Gran Canaria en la lucha por el tercer y cuarto puesto de la fase de Segunda División. Tras este resultado, el equipo estradense evitó el descenso directo pero tendrá que pelear por la permanencia contra un rival por conocer.

