El estreno soñado de Dani Pedrosa: «Un gol así no te sale todos los días»

Dani Pedrosa fue protagonista en el primer partido del Estradense esta temporada. El delantero debutaba como rojillo y lo hacían enfrentándose a su exequipo. El duelo terminó decidiéndose por un solitario tanto, obra del nueve rojillo tras una gran jugada personal. «Un gol así no te sale todos los días», admite el delantero de Ribadeo. «En la primera parte no tuvimos el balón como nos gusta. Al comenzar la segunda esta fue la primera ocasión que tuve de encarar a la última línea. Todavía no habíamos hecho un disparo en todo el partido, así que mi idea desde el principio era disparar, y salió bien», explica.

Ese gol terminó dando tres valisos puntos al Estradense a pesar de no firmar una buena actuación. «Ellos entraron mejor en el partido. En la primera parte fueron superiores. La verdad es que nos sorprendieron porque no contábamos con una planteamiento así. En la segunda parte creo que en los 10 o 15 primeros minutos ya fuimos más reconocibles» afirmó. «Sabíamos que iba a ser un encuentro complicado porque el Boiro es un buen equipo que se reforzó bien atrás. Va a ser un equipo muy sólido esta temporada».

Dani Pedrosa admite sentirse muy cómodo en el Estradense, un equipo en el que se encontró a viejos conocidos. «Desde que llegué tuve la suerte de conocer a mucha gente en el vestuario. Coincidí con muchos de ellos en el mundo del fútbol y en Santiago. Eso me ayudó a integrarme rápido. Sin embargo, todavía estoy cogiendo el ritmo de competición. Tuve que empezar tarde la pretemporada por temas de trabajo y no pude ir al ritmo de los demás. Todavía me falta», explica un hombre que acabó notando el esfuerzo realizado en los minutos finales del choque.

Analizando la temporada que tienen por delante, Dani Pedrora sitúa al Estradense en el grupo de equipos llamados a pelear por el play-off de ascenso, aunque lo coloca un paso por detrás de los dos cocos de la categoría. «Es una Tercera muy fuerte, con varios equipos con presupuestos muy altos. El descenso del Compostela es algo que subió el nivel. Además, está el Arosa, que este año creo que tiene un equipo más acorde a la categoría y que empezó bien. Por detrás de ellos situaría a varios equipos en un segundo escalón, entre ellos el Estradense. El problema es que ese escalón tiene este año más equipos que el año pasado. Somozas, Alondras, Boiro, Villalbés, Céltiga... además de los equipos de ciudades como Silva o Montañeros. Somos muchos los que queremos estar ahí», resumió.

Manuti: «No merecimos ganar este partido»

El entrenador del Estradense, Manuel González «Manuti» se mostró muy crítico con su equipo a pesar de la victoria por la mínima ante el Boiro. «Hicimos un partido muy malo, un partido para olvidar. Seguramente es nuestro peor partido desde que soy entrenador del Estradense», afirmó. «Tuvimos esa pizca de suerte para ganar que nos faltó en algunos partidos del año pasado pero lo cierto es que no merecimos ganar».Manuti considera que su equipò no salió al campo con la intensidad necesaria. «Sin hacer nada del otro mundo, nos generaron muchas ocasiones. Pero no era por mérito suyo. Solo con ser más intensos y viniendo a apretarnos arriba ya fueron superiores. Lo hicimos muy mal», valoró. El técnico considera que los cambios tácticos realizados en el descanso y la buena aportación de los jugadores de refresco ayudaron en la segunda parte. Tras el gol de Pedrosa, Manuti no dudó incluso en hacer algo poco habitual, meter un tercer central y cerrar vías para aguantar el resultado. «En la segunda parte el encuentro se igualó, pero no porque jugásemos bien, solo dejamos de dispararnos en el pié». «Tenemos que mejorar muchas cosas. No podemos salir a un campo de Tercera División al 50%. Es cierto que salimos con muchos jóvenes en el once pero eso no es excusa», afirmó, pensando ya en la rápida oportunidad de redimirse, mañana a las 20.30 contra el Covadonga.