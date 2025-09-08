Fútbol | Segunda Autonómica
El Sporting Estrada arranca con goleada
El Agolada pierde en el campo de Hospitalillo con el Campo Lameiro
REDACCIÓN
Sporting Estrada y Agolada comenzaron ayer la temporada en el Grupo 5 de Primera Autonómica. En este estreno destacó la golada que logró el equipo de Tinto, un recién ascendido que se impuso en el campo del Caldas por un contundente 1-4. Los estradenses encarrilaron en encuentro muy pronto, ya que a los 18 minutos ya ganaban por 0-2, gracias a los tantos logrados por Iago y Arturo. A la vuelta de los vestuarios llegaría la sentencia al choque, con un nuevo gol de los amarillos, esta vez de Juanín. El Caldas redujo diferencias pero el Sporting sentenció con un cuarto tanto de Arturo.
El Agolada por su parte recibía en Hospitalillo al Campo Lameiro. Era del estreno de Pablo Miguélez en el banquillo del equipo dezano, un debut que se saldó con una derrota por 0-1. Fue un encuentro igualado, en que todo apuntaba a un reparto de puntos sin goles. Esa tendencia se rompió con un tanto de los visitantes en el minuto 79.
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Una ciudad de recuerdos
- Nolito: «Bryan Zaragoza me encanta»
- La víctima del crimen de Vilagarcía sufrió heridas de arma blanca
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda