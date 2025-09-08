El Sporting Estrada arranca con goleada

Sporting Estrada y Agolada comenzaron ayer la temporada en el Grupo 5 de Primera Autonómica. En este estreno destacó la golada que logró el equipo de Tinto, un recién ascendido que se impuso en el campo del Caldas por un contundente 1-4. Los estradenses encarrilaron en encuentro muy pronto, ya que a los 18 minutos ya ganaban por 0-2, gracias a los tantos logrados por Iago y Arturo. A la vuelta de los vestuarios llegaría la sentencia al choque, con un nuevo gol de los amarillos, esta vez de Juanín. El Caldas redujo diferencias pero el Sporting sentenció con un cuarto tanto de Arturo.

El Agolada por su parte recibía en Hospitalillo al Campo Lameiro. Era del estreno de Pablo Miguélez en el banquillo del equipo dezano, un debut que se saldó con una derrota por 0-1. Fue un encuentro igualado, en que todo apuntaba a un reparto de puntos sin goles. Esa tendencia se rompió con un tanto de los visitantes en el minuto 79.