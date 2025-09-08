Ciclismo | Campeonato Gallego en Carretera
La lalinense Tamara Seijas se corona campeona gallega
REDACCIÓN
Lalín
La ciclista lalinense Tamara Seijas se proclamó ayer vencedora en el Campeonato Gallego de Carretera celebrado en la localidad de Vilalonga. La dezana, recientemente fichada por el equipo Super Froiz, se impuso en el sprint final a dos rivales, con la veterana Inés Santalla llegando a su rueda. De esta manera Seijas comienza con buen pie su aventura en el Super Froiz, al que llegó hace solo unas semanas para reforzar su sección de ciclocross.
