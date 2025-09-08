Fútbol | Primera
El Lalín firma un valioso empate en el campo del Negreira
El primer gol de Cristian Liñares permitió colocar el 1-1 en el marcador
REDACCIÓN
El Lalín comenzaba ayer la temporada con una complicada salida al campo de uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso, el Negreira. Los rojinegros terminaron logrando valioso empate (1-1) en un encuentro que comenzaron perdiendo.
El choque no comenzó bien para el equipo de Roberto Fernández, que se estrenaba al frente de los rojinegros. A los quince minutos Adrián García adelantaba a los locales en el marcador. Con el encuentro llegando ya al descanso, el delantero Cristian Liñares estrenaba su cuenta goleadora para poner el 1-1. El duelo entre dos de los «gallitos» de la categoría ya no se vieron más goles.
El primer once de la temporada del Lalín lo formaron Dani Sampayo, Pablo Couto, Brais Prieto, Josema, Aarón, Emi Carril, Brais Calvo, Bernárdez, Eloy, Manu Vilariño y Cristian Liñares.
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Una ciudad de recuerdos
- Nolito: «Bryan Zaragoza me encanta»
- La víctima del crimen de Vilagarcía sufrió heridas de arma blanca
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda