El Lalín firma un valioso empate en el campo del Negreira

El Lalín comenzaba ayer la temporada con una complicada salida al campo de uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso, el Negreira. Los rojinegros terminaron logrando valioso empate (1-1) en un encuentro que comenzaron perdiendo.

El choque no comenzó bien para el equipo de Roberto Fernández, que se estrenaba al frente de los rojinegros. A los quince minutos Adrián García adelantaba a los locales en el marcador. Con el encuentro llegando ya al descanso, el delantero Cristian Liñares estrenaba su cuenta goleadora para poner el 1-1. El duelo entre dos de los «gallitos» de la categoría ya no se vieron más goles.

El primer once de la temporada del Lalín lo formaron Dani Sampayo, Pablo Couto, Brais Prieto, Josema, Aarón, Emi Carril, Brais Calvo, Bernárdez, Eloy, Manu Vilariño y Cristian Liñares.