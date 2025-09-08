Costoya sube al podio en la Champions of the Future y ya apunta al Mundial

Christian Costoya finalizó tercero en la Champions of the Future, una competición que ayer vivió su última etapa en el circuito sueco de Kristianstad. Ese podio sabe sin embargo a poco al piloto silledense, que partía como uno de los favoritos a la victoria. Todo apuntaba en la final a un cara a cara entre el piloto de Parolín y el inglés Kenzo Craigie pero unas discutidas sanciones terminaron por relegarlo a la decimoséptima posición en Suecia y al tercer puesto en la general.

El final de la Champions of the Future mostró la velocidad de Christian Costoya: con una pole en su sesión de clasificación (P2 en general), tres victorias de cinco heats y una victoria en la prefinal. Eso lo colocaba en la primera posición de la parrilla de salida, con terreno por delante para correr. Sin embargo, Costoya recibió una inesperada sanción de cinco segundos por una salida relanzada en la semifinal en la que los comisarios estimaron que aceleró antes de tiempo. Esta decisión cambió el guión, con el silledense teniendo que partir desde la segunda posición, rodeado de los compañeros de Kenzo Craigie, que lo protegerían en la salida. El silledense terminó teniendo que pasar por la hierba, perdiendo todas sus opciones.

Costoya no tendrá tiempo para digerir esta carrera ya que el próximo fin de semana y en el mismo circuito se disputa de las carreras más importantes de la temporada, el Campeonato del Mundo de Karting, una competición a una carrera que puede ser clave para el futuro del piloto silledense.