tenis | Nacional

El Recreo Cultural cae ante el Pamplona (4-1)

El equipo femenino del Recreo Cultural perdió por 4-1 en las semifinales de la fase zonal del Campeonato de España que se está disputando en A Estrada. El equipo local peleará hoy con el Gran Canaria para evitar el cuarto puesto y el descenso.

