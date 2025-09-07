Salvamento
Récord de participación en el torneo del CNS
El Campeonato Open Australianas y Banderas organizado por el CNS A Estrada cerró el plazo de inscripción y lo hizo con una inscripción récord de 240 participantes de clubes gallegos y nacionales.
