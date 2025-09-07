El Lalín arranca en el campo del Negreira

El Lalín comienza hoy la temporada en la Preferente Norte con un complicado desplazamiento al campo del Negreira, un rival llamado a pelear por el ascenso a Tercera. El choque que tendrá lugar a las 18.00 horas enfrenta por tanto a dos de los «gallitos» de la categoría. Los rojinegros estrenan además su nuevo proyecto, con Roberto Fernández como entrenador y con muchas caras nuevas. Para esta primera jornada cuentan con las bajas por lesión de Hugo Alvarellos, Rivas y Lois.