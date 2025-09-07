Fútbol | Primera
Estreno de Agolada y Sporting Estrada
El Agolada y el Sporting Estrada juegan hoy la primera jornada en el Grupo 5 de Primera Autonómica. El equipo dezano lo hará en el campo de Hospitalillo, a las 18.00, con el Campo Lameiro como rival. Supondrá el estreno de Pablo Miguélez como entrenador, quien encabeza un proyecto con varias caras nuevas. El Sporting debuta a las 16.30 horas el campo del Caldas. Tinto sigue al frente de un equipo que, tras su ascenso, ha confeccionado una plantilla con una mezcla de veteranía y juventud.
