El Estradense tira de pegada

No fue el mejor partido del Estradense y sin embargo los rojillos terminaron llevándose tres puntos que bien podía haber volado en dirección a Boiro. Los de Jose Tizón hicieron méritos para ello. Generaron las mejores ocasiones y, por momentos, tuvieron al Estradense contra las cuerdas. Sus fallos a la hora de la finalización y alguna parada de mérito de Isra les impidieron llevarse algún merecido punto de A Estrada. Eso y la genialidad de Dani Pedrosa, quien se inventó un golazo en la que prácticamente fue la única ocasión de los rojillos en los noventa minutos.

En realidad, el Estradense firmó una primera parte para olvidar en la que no lograron llegar ni una sola vez a la meta defendida por Borja Rey. Poco positivo se puede sacar de la actuación de los locales en los primeros 45 minutos, empeñados en hacer deméritos para irse al descanso por detrás en el marcador. Los visitantes por contra se mostraron como un equipo sólido y con las ideas muy claras. Su superioridad en el juego y en las ocasiones sin embargo no se materializó en el marcador.

Y eso que a los diez minutos de partido, el Boiro ya había contado tres ocasiones claras ante un Estradense que no era capaz de reaccionar. Yago García avisó con un disparo cruzado antes de que Juanma no lograse controlar en el área un balón claro que lo dejaba solo delante de Isra. Yago García volvería a tener otra poco después, con un remate que se marchó fuera.

Con el paso de los minutos el Estradense fue cerrando vías y sacudiéndose el dominio visitante, aunque seguía siendo incapaz de hacer su juego de toque. Eso llevó a abusar del balón directo sin un plan ni destino claro. La alternativa sin embargo era peor, con balones perdidos que dejaban vendida a una defensa siempre muy adelantada.

El Boiro siguió amenazando y aguardando su momento y este llegó en los minutos finales de la primera parte con tres ocasiones muy claras. La más destacada fue la primera de ellas, con una jugada que inicio Prol –en la primera parte, de lo mejor de su equipo– con un pase a la carrera de Yago García. El extremo pudo disparar pero cedió para Casais con un gran pase que lo dejaba solo para rematar ante Isra. Su disparo se fue inexplicablemente fuera cuando ya se cantaba el primer tanto.

Solo dos minutos después, el nueve del Boiro sí acertó a enviar el balón a la red en un centro lateral. Sin embargo, el tanto fue anulado por un fuera de juego muy protestado. Antes del pitido final y con un Estradense sobre la lona, Casais volvió a probar suerte, esta vez con un disparo cruzado.

Los rojillos pasaron por vestuarios con la sensación de que lo único positivo hasta el momento era el empate sin goles. A partir de ahí, únicamente quedaba mejorar. Manuti supo modificar algunos de los errores que se habían cometido en el primer asalto y solo con eso, el equipo mejoró. Cabe destacar que esos cambios se toparon además con la acción clave del partido nada más empezar la segunda parte. El protagonista fue Pedrosa. El delantero robó ante Prol en la medular, condujo la contra y la finalizó con un disparo imparable desde la frontal que se coló por la escuadra de la meta de Borja Rey. Ese tanto dejó tocado a un Boiro que pocos minutos después pudo encajar el segundo en una subida por banda de Sergio Prieto. Su centro lo remató Mella fuera.

El Estradense mostraba de inicio buenas sensaciones pero estas se fueron esfumando ante el empuje del Boiro y sus dificultades para tener el balón. Eso regaló una segunda parte en la que los visitantes llevaron el infructoso dominio del partido y los locales se limitaron a aguardar el pitido final. Para ello Manuti afianzó su defensa con la entrada de Ánder, pasando a jugar con tres centrales, y colocó a Ian en punta para buscar alguna contra que nunca llegó. El Boiro por su parte fue sacando toda la artillería que había guardado en el banquillo, pero ni Facu ni compañía lograron dar el punto extra que necesitaba su equipo para superar la ordenada defensa local.

Las ocasiones para los visitantes se hicieron esperar hasta el tiempo de descuento y llegaron por empuje y corazón. En la más clara Isra se convirtió en el héroe del Estradense. Enjamio encontró camino para llegar a línea de fondo por la izquierda y su centro le llegó franco al área pequeña a Yago García. Su doble disparo se encontró con dos grandes respuestas por parte del meta local.

Esa parada dejo los tres puntos en casa, un gran premio para un Estradense que tiró de pegada y un cruel final para un Boiro que mereció más.