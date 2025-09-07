Kart
Costoya, con paso firme en el circuito de Suecia
El silledense Christian Costoya sigue mandando en el circuito de Suecia en la prueba final de la Champion of the Future. Ganó cuatro de cinco eliminatorias y hoy sale a la prefinal en la pole.
