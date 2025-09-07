Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Costoya, con paso firme en el circuito de Suecia

El silledense Christian Costoya sigue mandando en el circuito de Suecia en la prueba final de la Champion of the Future. Ganó cuatro de cinco eliminatorias y hoy sale a la prefinal en la pole.

