Tenis | Nacional
El Recreo Cultural acoge el Campeonato de España femenino
REDACCIÓN
A Estrada
Las instalaciones del Recreo Cultural de A Estrada acogen hoy y mañana una de las fases del Campeonato de España femenino, que se celebra en modo concentración. El Recreo Cultural se enfrenta hoy al Pamplona, mientras que en la otra semifinal se verán las caras el Gran Canaria y el Covadonga de Gijón. Mañana se jugarán la final y el tercer y cuarto puesto. El vencedor jugará por el título de campeón y el último descenderá de categoría. Por el equipo estradense la convocatoria estará formado por Candela Fajardo (como número 1), Legna Filloy (2), Sofía Morales (3) y Lucía del Valle (4).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Vigo aprueba el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda