El Recreo Cultural acoge el Campeonato de España femenino

Las instalaciones del Recreo Cultural de A Estrada acogen hoy y mañana una de las fases del Campeonato de España femenino, que se celebra en modo concentración. El Recreo Cultural se enfrenta hoy al Pamplona, mientras que en la otra semifinal se verán las caras el Gran Canaria y el Covadonga de Gijón. Mañana se jugarán la final y el tercer y cuarto puesto. El vencedor jugará por el título de campeón y el último descenderá de categoría. Por el equipo estradense la convocatoria estará formado por Candela Fajardo (como número 1), Legna Filloy (2), Sofía Morales (3) y Lucía del Valle (4).