El Estradense recibe al Boiro en el estreno de un renovado proyecto

El Estradense inicia hoy la temporada recibiendo en el Novo Municipal al Boiro. Será a partir de las 19.00 horas cuando el equipo rojillo regrese a la competición, tres meses después de quedar eliminado de la fase de ascenso a Segunda RFEF a manos de la Sarriana. Los de Manuti comienzan ahora un nuevo proyecto todavía por descubrir. El equipo mantiene su columna vertebral pero ha perdido a ocho jugadores–alguno de ellos muy importante– y han llegado ocho nuevas incorporaciones que acoplar. ¿Serán capaces los rojillos de volver a pelear de nuevo entre los mejores de la categoría? Hoy comenzará a despejarse esa incógnita.

El primer escollo de la temporada para el equipo de Manuti será un reforzado Boiro. La llegada de José Tizón al banquillo del equipo de Barraña dejó grandes sensaciones al final de la pasada temporada. Ahora, con la llegada de refuerzos, el Boiro se perfila como un rival peligroso, incluso candidato para muchos a la fase de ascenso. «Creo que es un equipo más físico que el del año pasado. Perdieron un poco de calidad pero ahora tienen una plantilla que más preparada para apretar. Será un rival muy complicado», valoró el entrenador estradense, quien cree que el Boiro supo aprender de los errores cometidos al inicio de la pasada temporada para hacerse más fuerte.

Manuti sin embargo afronta este partido más preocupado por su equipo y por las posibles bajas que pueden tener. Una de ellas ya era esperada. El lateral Ángel ya está reincorporado a los entrenamientos del grupo tras su larga lesión pero no volverá a competir hasta mediados de octubre, cumpliendo así los diez meses de descanso protocolarios para evitar una recaída. Además, Padín, un recién llegado en el que hay puestas muchas esperanzas esta temporada, está lesionado. Para terminar, la participación de Dani Pedrosa y Delgado, otros dos de los nuevos, está en el aire por molestias.

Plantilla más profunda

Manuti valoró el trabajo realizado durante el verano para confeccionar una plantilla que considera «más profunda» que la del año pasado. Para el técnico, este trabajo estuvo condicionado por dos factores, la saturación de fichas sénior y la inesperada marcha con la pretemporada inciada de Elías y Juanín.

«Empezamos con un problema con las fichas Sub-23. Solo teníamos a Sergio y Hugo por debajo de esa edad y las 16 fichas sénior estaban ocupadas. Como nuestra idea era intentar renovar a toda la plantilla, nos centramos en buscar jugadores Sub-23. Los primeros fichajes fueron Delgado, Padín y Varela, todos Sub-23. El único sénior era Pedrosa, un nueve que necesitábamos tras la marcha de Gamarra», explicó Manuti.

«Creo que habíamos hecho un buen trabajo y, sin contar, llegaron las bajas de Elías y Juanín. Si llegamos a saberlo antes no habríamos abierto la puerta a jugadores como Brais Calvo o Fuentes», lamentó. En ese momento, el Estradense acudió al mercado gallego pero se topó con todo vendido. «Hubo muchos jugadores que nos llamaron para ofrecerse y les dijimos que no. En ese momento ya estaban todos con equipo. No nos quedó más remedio que ir a buscar fuera de Galicia. Así fue como llegaron Gerard Puerto e Ian, que estoy muy contento con ellos».

Manuti considera que lo único que restaría por cerrar sería otro nueve que ofrezca un relevo a Pedrosa, aunque no descarta que pueda llegar alguno con la temporada iniciada. «Nos faltaría ese nueve pero creo que este año tenemos más alternativas arriba que el año pasado, en el que todo estaba muy centrado en Jaichenko, Porrúa y Gamarra». Otro factor que destaca el técnico es la mayor juventud del equipo, ya que muchos de los fichajes tienen ficha Sub-23.

Modelo innegociable

A pesar de los cambios en el plantel y en los perfiles de los jugadores llegados, Manuti considera que no deben cambiar su modelo de juego. «Vamos a seguir siendo valientes y a intentar ser siempre protagonistas. No vamos a cambiar nada en ese sentido. Esa forma de jugar es la que nos llevó hasta aquí. Además, creo que es una forma de jugar que le gusta a nuestra afición, aunque a veces los volvamos un poco locos tocando el balón atrás», afirmó. «Hay partidos en los que nos puede salir mal, especialmente contra los de arriba, pero otras veces somos superiores. Creo que nos gusta ser protagonistas y lo vamos a seguir siendo esta temporada».