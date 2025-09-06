Kart | Europeo
Christian Costoya manda en la Champions of the Future
Firmó el mejor tiempo de la clasificación en el circuito de Kristianstad
REDACCIÓN
El piloto silledense Christian Costoya marcó el mejor tiempo en la sesión de clasificación realizada en el circuito sueco de Kristianstad. Allí se vivirá este fin de semana la quinta y última carrera de la Champions of the Future. En esta carrera se decidirá el campeón de este campeonato, con Costoya y el inglés Kenzo Craigie como grandes aspirantes. Salvo sorpresa, el que quede delante del otro se llevará el título.
Ya en la primera eliminatoria, todos salieron con seco pero comenzó a llover. El silledense optó por no arriesgar. En la segunda, ya en seco, se llevó una clara victoria.
El piloto silledense del equipo Parolin afronta sin embargo esta carrera final de la Champions of the Furute con la vista puesta en el próximo fin de semana, cuando se disputa el Campeonato del Mundo a una única carrera.
