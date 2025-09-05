El Lalín afianza su proyecto en busca del deseado ascenso

El Lalín afronta su tercera temporada en Preferente tras su dramático paso por el infierno de Primera Autonómica y lo hace con un proyecto marcado por la ambición. No es nada nuevo. El club presidido por David Méndez lleva dos años apostando por el ascenso y aguardan que a la tercera sea la vencida. Para ello se ha optado por un técnico de sobra conocido en el fútbol nacional, el exguardameta Roberto Fernández Alvarellos, que contará con nuevo cuerpo técnico. Con él al mando se ha creado una plantilla que ilusiona, con diez fichajes que vienen a redondear la buena base que tenía el equipo rojinegro.

Tras la temporada pasada, la dirección deportiva del Lalín había apuntado a la defensa y la portería como la parcela que era necesario renovar y seis de los diez fichajes realizados pertenecen a esas líneas. El portería hubo cambio total, con la llegada de Daniel Sampayo e Iker Ferreira. El primero se perfila como el meta titular del Lalín esta temporada, aunque el meta dezano no le está poniendo las cosas fáciles en ese sentido. En la defensa, habrá cambios, con dos jugadores destacados y llamados a dar un plus de seguridad. Brais Prieto y Martín López llegan desde la Sarriana, equipo con el que lograron el ascenso a Segunda RFEF. El primero será quien lleve el mando en el centro de la zaga, mientras que con el segundo el Lalín gana en seguridad y profundidad en la izquierda. En la derecha, Couto se perfila como titular, en disputa con el recién llegado Fuentes, mientras que el zurdo Aarón es el elegido para el central izquierdo.

En la medular, las posiciones no están tan claras. Emilio parte como el hombre encargado de ser el ancla del equipo por delante de la defensa. Él dará equlibrio defensivo al 4-3-3 por el que ha apostado Roberto Fernández desde su llegada. Por delante estará otro fichaje, Brais Calvo. El ex del Estradense debe ser un hombre clave para el Lalín, tanto a la hora de crear juego como con sus disparos lejanos y balón parado. De su estado físico tras su lesión y de su momento de forma pueden depender muchas de las opciones de ascenso. El tercer puesto en la medular estará discutido, con opciones como Vila, Eloy, Bernárdez, Lois o Xocas, aunque apuntamos a Vila para una versión más ofensiva.

La punta de ataque será para otro hombre clave, el recién llegado Cristian. Él será el hombre gol, con Hugo como recambio y, por momentos, como acompañante en un recurrido 4-4-2. En las bandas situamos a dos jugadores rápidos y talentosos como Manu Vilariño y Hugo Alvarellos. Los dos jóvenes canteranos deberán ir creciendo al ritmo del Lalín.

El trabajo de la dirección deportiva ha permitido crear un Lalín con buenos mimbres y con una plantilla polivalente que ofrece diferentes opciones. Eso es algo que gusta al nuevo técnico, que ha apostado por implantar un estilo de juego con buena salida de balón, mucho despliegue físico en la recuperación de balón y por intentar tener mucha presencia en el área. En ese sentido, la dirección de Brais y el talento en banda serán claves para dar buenos balones a un hombre gol como Cristian. Ese estilo se adapta bien a las grandes dimensiones del Cortizo, aunque cambiará en la «ratoneras» que aguardan en la categoría.