El Estradense y el reto de reinventarse tras un año histórico

El Estradense viene de firmar una temporada histórica. Los rojillos fueron subcampeones de Tercera División, la mejor clasificación de sus cien años de vida. Para el recuerdo quedarán muchas tardes de pasión en el Novo Municipal, con una afición y un equipo que soñaron juntos por un ascenso que tuvieron al alcance de su mano. Esa gran temporada aparece ahora como una losa para un equipo que debe reinventarse y que tiene por delante el difícil reto de mantener viva la ilusión generada. No será fácil. Por el camino han perdido a hombres muy importantes el año pasado y está por ver si los recambios están a ese nivel. A su favor juega sin embargo el haber conseguido retener a la columna vertebral del equipo, una base sobre la que debe asentarse el nuevo proyecto.

Manuti volverá a estar al mando del Estradense en su segunda temporada consecutiva. No habrá sorpresas en este sentido. El técnico estradense instauró desde su llegada un modelo de juego definido, apostando por el buen trato al balón, descaro y mucho despliegue físico por cortería de Manuel Blanco. Las novedades llegarán en la plantilla. El club apostó por retener a la mayor parte de los jugadores del año pasado pero las ofertas de equipos de mayor categoría hicieron que algunos decidiesen marcharse. En total hubo ocho bajas. Especialmente dolorosa fue la marcha del tridente ofensivo formado por Jaichenko, Gamarra y Porrúa. A los que se sumaron, ya con la pretemporada iniciada, jugadores importantes como Juanín o el comodín Elías.

Si hubo ocho bajas, hubo ocho fichajes. Desde el club reconocen que no ha sido un mercado propicio. La mayor parte de las incorporaciones, especialmente en punta de ataque, se hicieron esperar. Las negativas dentro del mercado gallego incluso obligaron a buscar en el mercado nacional. De esta manera llegaron en andaluz Gerard Puerto y el madrileño Ian Tejero. A ellos hay que sumar a Padín, Álex Delgado y Dani Pedrosa, cinco incorporaciones para las posiciones ofensivas. La lista fichajes se completó con el meta Ale y los jóvenes Dani Varela y Rodri.

El resultado final es un equipo en el que se aguardan pocos cambios en portería, defensa y medio campo. Isra parece partir con un poco de ventaja sobre Ale en la pelea por la portería. En defensa, el gran fichaje será Ángel, quien afronta el tramo final de su recuperación. Hasta su llegada, el lateral derecho será para el canterano Sergio Prieto. El capitán Carabán llevará el mando en la defensa, acompañado por Landeira o Ánder. En la izquierda aparecen varias opciones. Óscar debería partir con ventaja aunque Dani Varela podría pelearle el puesto. Ánder también será una opción más defensiva. En la medular, Brais es fijo, con Miguel, Mella y Raúl repartiéndose los minutos. Arriba, Pedrosa será el nueve de referencia, con Padín y Gerard Puerto como principales opciones en la derecha e izquierda. Álex Delgado, Ian y Hugo serán las alternativas.

Estos cambios conforman un equipo que quiere aspirar a reconstruir el dañado castillo creado el año pasado. De la aportación de los nuevos y la implicación y ambición de los que siguen dependerá gran parte de su éxito. De la afición, no se duda.