El Covadonga, rival del Estradense en su histórico debut en Copa Federación

El Estradense ya tiene rival para su histórico debut en el sector nacional de la Copa Federación. El sorteo realizado en la jornada de ayer por la Federación Española de Fútbol emparejó al equipo de Manuti con el Club Deportivo Covadonga, que milita en el grupo asturiano de Tercera División. Ambos se jugarán el pase a los octavos de final de la competición en un duelo a partido único. El sorteo ha sonreído en esa cuestión al Estradense, ya que el choque se disputará el próximo miércoles en el Novo Municipal de A Estrada.

Un total de 32 clubes conovieron ayer su suerte para la primera ronda de la fase nacional, configurada ésta según criterios de proximidad geográfica tras la extracción de bolas efectuada por Manuel Alfredo Mosquera, director deportivo del CD Extremadura, actual campeón, y Eneko Capilla, jugador de UD San Sebastián de los Reyes. El Estradense había logrado la clasificación directa para esta fase después de ser segundo en liga la pasada temporada y se integraba en un bombo junto al resto de equipos gallegos, asturianos, vascos, cántabros y leoneses. El resto de eliminatorias de este grupo serán Zamora-Amorebieta; Laredo-Ourense CF y Bergantiños-Marino de Luanco.

Los cuatro vencedores de esta ronda se verán las caras en los octavos de final tras otro nuevo sorteo dirigido. El gran premio llegará para los que alcancen las semifinales, ya que obtendrán la clasificación para la Copa del Rey, jugando en casa contra un Primera. Además, también se llevarán un importante premio en metálico.

El presidente del Estradense, Toño Camba, mostró su satisfacción por poder vivir este momento en casa. «Es la primera vez que vamos a jugar esta fase nacional y es bonito que la gente pueda disfrutar de esto. Es algo histórico», afirmó. «Creo que tuvimos suerte. Nos podía tocar por ejemplo el Amorebieta, que sería un desplazamiento muy largo a media semana», argumentó. El dirigente anunció que la entrada a este partido será gratuita para todos los socios y tendrá un coste de diez euros para los no socios. El Estradense anunció precisamente ayer que ya han alcanzado los 650 socios para esta campaña, con más de 60 nuevas altas.

El entrenador Manuel González «Manuti» por su parte también se mostró contento con el sorteo. «Se cumplieron nuestras dos premisas, jugamos contra un rival de fuera de Galicia y ante nuestra afición. Nos salió perfecto», manifestó. «La verdad es que nos daba un poco igual el rival pero sí que nos apetecía que no fuese gallego, para jugar contra un equipo diferente. Creo que es un partido para disfrutar contra un buen equipo. Evitamos además a los grandes favoritos, que son el Ourense y el Zamora, los de mayor categoría».

El Estradense tendrá que medirse a un equipo que finalizó tercero la pasada temporada en Tercera División. En la campaña anterior, el Covadonga, equipo de la ciudad de Oviedo, militó en Segunda RFEF después de ser campeón en Tercera. El equipo entrenado por el exjugador David González parte esta temporada con el objetivo de volver a pelear arriba.