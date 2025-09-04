El Coreti Rugby Lalín comenzó la pretemporada con sus equipos sénior y también de parte de su cantera. El equipo sénior masculino fue uno de los más madrugadores. Esta temporada estarán dirigidos por Ernesto Barboza, que regresa al club en el que estuvo dos temporadas. El pasado lunes comenzó el equipo sénior femenino. El M18 estara dirigido esta temporada por Santi Amorim, mientras que en el M14 estará Ángel Piñeiro como responsable deportivo. Santi Castro ejercerá como director deportivo de una entidad que ha abierto las puertas a todos aquellos interesados en probar el deporte del rugby. Los horarios se pueden consultar en su perfil de Facebook.

Comienza la pretemporada para los equipos del Coreti Rugby Lalín